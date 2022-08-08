В Татарстане зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 74 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 305 заражений COVID-19. За сутки госпитализировали 23 человека.

По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в республике — 150 501 человек. За минувшие сутки случаев выздоровления не зафиксировали, как и случаев смерти. Умерли за весь период 1 997 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко