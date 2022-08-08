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В Татарстане зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19

11:27, 08.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 74 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 305 заражений COVID-19. За сутки госпитализировали 23 человека.

По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в республике — 150 501 человек. За минувшие сутки случаев выздоровления не зафиксировали, как и случаев смерти. Умерли за весь период 1 997 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 8 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:22
    А сколько заболеваний раком заф ксировано?
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