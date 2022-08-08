В Татарстане с начала года зарегистрировали более 400 возгораний сухой травы на площади свыше 15 га

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане с начала года зарегистрировали 457 загораний сухой травянистой растительности на общей площади 15,7068 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

В 2022 году в Татарстане почти в полтора раза увеличили часы авиапатрулирования лесов. В прошлом году произошли два крупных пожара — в Лениногорском и Альметьевском районах. Площадь возгорания тогда превысила 25 гектаров леса. Огонь ликвидировали в течение суток. Лесных пожаров в республике в этом году не зафиксировали.



14 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по предупреждению лесных пожаров в регионе. Он заявил, что МЧС, Министерство лесного хозяйства и муниципалитеты должны держать данную ситуацию на особом контроле.

Фото: realnoevremya.ru

В ряде регионов России наблюдается напряженная ситуация с пожарами, ранее по этому вопросу проводил совещание президент страны Владимир Путин. Он предложил обсудить принятие дополнительных решений, чтобы снять остроту текущих проблем с природными пожарами. Также Путин поручил оперативно провести выплаты пострадавшим от природных пожаров.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что необходимо запретить сжигать сухую траву. По его словам, это часто становится причиной пожаров в населенных пунктах.

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Маргарита Головатенко