В МЧС предложили прекратить практику сжигания сухой травы, приводящую к пожарам

Фото: Максим Платонов

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что необходимо запретить сжигать сухую траву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это часто становится причиной пожаров в населенных пунктах. В эфире телеканала «Россия 24» он объявил, что практику сжигания сухой растительности надо прекращать.

Фото: mchs.gov.ru

На днях вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги сухой травы. По ее словам, почти все случаи природных пожаров этой весной произошли по вине человека. Она считает, что за это должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей.



10 мая на совещании, посвященном ситуации с пожарами в ряде регионов, президент России Владимир Путин заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Согласно предварительным оценкам, около 700 жилых домов, не считая дач, придется восстанавливать после лесных пожаров в стране. Также глава государства поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров как для каждого региона, так и в целом по России.



Дарья Акимова