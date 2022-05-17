В Татарстане почти в полтора раза увеличили часы авиапатрулирования лесов — видео

Фото: скриншот

В Татарстане в этом году почти в полтора раза увеличили часы авиапатрулирования лесов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С начала 2022 года в республике не зафиксировали лесных пожаров. В прошлом же году произошли два крупных пожара — в Лениногорском и Альметьевском районах Татарстана. Площадь возгорания тогда превысила 25 гектаров леса. Огонь ликвидировали в течение суток.

Всего в Татарстане 25 станций по тушению лесных пожаров. Одна из самых оснащенных расположена в селе Высокая Гора. Ее сотрудники показали, как за секунды загорается сухая трава, и как быстро пожар может уничтожить лес. Одной из самых самых причин возгораний признано небрежное обращение с огнем.

14 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по предупреждению лесных пожаров в регионе. Он заявил, что МЧС, Министерство лесного хозяйства и муниципалитеты должны держать данную ситуацию на особом контроле.

Дарья Акимова