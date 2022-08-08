Казанский цирк потратил на готовые номера для ледовой программы более 5 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Казанский государственный цирк потратил на услуги по предоставлению готовых цирковых номеров с участием артистов и животных для программы «Дыхание льда» 5,26 миллиона рублей. В ней задействованы 33 человека, по четыре собаки и обезьяны.

Контракт Казанский цирк заключил с московским ООО «Продюсерский центр «Антреприза». Стоит отметить, что датой подписания указано 2 августа, хотя программу «Дыхание льда» презентовали в конце прошлого месяца.

По контракту продюсерский центр «Антреприза» должен предоставить для показа в Казанском цирке номера, укомплектованные исправным реквизитом, костюмами и животными. Также он обеспечивает музыкальное сопровождение номеров, предоставляя партитуру для оркестра или фонограммы.

Фото: Максим Платонов

Источник финансирования услуг по предоставлению готовых цирковых номеров — внебюджетные средства, указано в контракте. Сумма твердая и определена на весь срок исполнения документа.

В июле «Реальное время» выяснило, что Казанский государственный цирк потратил на подготовку ледяного катка для программы «Дыхание льда» 3,3 миллиона рублей. Контракт заключен с московским ИП Александром Крючиным.



Фото: Максим Платонов

Ледовая программа казанского цирка проходит с 28 июля и продлится до начала осени. Как проходила подготовка к ней — в фоторепортаже «Реального времени».



Директор Казанского цирка Эльмира Булатова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что в планах создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. По ее словам, одна из главных задач — расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения.



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Татьяна Демина