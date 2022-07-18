Казанский цирк потратил на подготовку катка для программы «Дыхание льда» 3,3 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский государственный цирк потратил на подготовку ледяного катка для программы «Дыхание льда» 3,3 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из внебюджетных средств.

Контракт казанский цирк заключил с неким московским индивидуальным предпринимателем Александром Крючиным. Документ подписан 14 июля. Программу «Дыхание льда» в Казанском цирке презентуют в конце этого месяца.

Подрядчик должен установить ледовый каток на цирковом манеже, проводить его техническое обслуживание. В частности, от него требуется предоставить холодильный комплекс, ледозаливочный комбайн, айс-маты, трубопроводы, холодоноситель и обеспечить теплоизоляцию основания ледовой поверхности.

Сдать готовый объект он должен уже 18 июля. Эксплуатировать и обслуживать оборудование требуется до 4 сентября.

Фото: Ринат Назметдинов

Директор Казанского цирка Эльмира Булатова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что в планах создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. По ее словам, одна из главных задач — расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения.



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Татьяна Демина