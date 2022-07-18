Казанский цирк потратил на подготовку катка для программы «Дыхание льда» 3,3 млн рублей
Казанский государственный цирк потратил на подготовку ледяного катка для программы «Дыхание льда» 3,3 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из внебюджетных средств.
Контракт казанский цирк заключил с неким московским индивидуальным предпринимателем Александром Крючиным. Документ подписан 14 июля. Программу «Дыхание льда» в Казанском цирке презентуют в конце этого месяца.
Подрядчик должен установить ледовый каток на цирковом манеже, проводить его техническое обслуживание. В частности, от него требуется предоставить холодильный комплекс, ледозаливочный комбайн, айс-маты, трубопроводы, холодоноситель и обеспечить теплоизоляцию основания ледовой поверхности.
Сдать готовый объект он должен уже 18 июля. Эксплуатировать и обслуживать оборудование требуется до 4 сентября.
Директор Казанского цирка Эльмира Булатова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что в планах создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. По ее словам, одна из главных задач — расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения.
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