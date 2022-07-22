«Дыхание льда» в Казанском цирке: весь вечер на арене фигуристы

11:43, 22.07.2022 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казанский цирк представляет новый проект «Дыхание льда». Шоу, представляющее собой синтез фигурного катания и циркового искусства, стартует 28 июля 2022 года. За подготовкой программы наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".


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