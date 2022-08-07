В июне смертность от коронавируса в Татарстане сократилась в восемь раз

В июне 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти 50 жителей Татарстана. По сравнению с началом лета прошлого года число случаев смерти от COVID-19 сократилось в 8,24 раза — в июне 2021-го в республике зарегистрировали 412 умерших, следует из данных Росстата.

Стоит отметить, что в июне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом не сообщал о случаях смерти в Татарстане, причиной которых стал COVID-19. Так, 8 июля в республике зарегистрировали первый с 25 мая летальный исход.

COVID-19 выявлен в организмах 28 из 50 татарстанцев, умерших в июне 2022 года. У остальных 22 он предполагается как основная причина смерти, но требуются дополнительные медицинские исследования, так как он не идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

Еще у одного татарстанца, умершего в первый месяц лета 2022 года, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Однако основной причиной летального исхода вирус не стал. В июне 2021-го таких случаев было четыре.



В 23 случаях смерти, зарегистрированных в Татарстане в июне, коронавирус у умерших был сопутствующим заболеванием, однако никак не повлиял на наступление летального исхода.

По последним данным, в Татарстане от COVID-19 умерли 1 997 человек. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина