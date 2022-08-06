В Татарстане в июне зарегистрировали 28 случаев смерти от COVID-19

В Татарстане в июне этого года зарегистрировали 28 подтвержденных случаев смерти от COVID-19. В июне прошлого года от COVID-19 скончался 51 татарстанец. Такие данные приводит Росстат.

В 22 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В июне прошлого года таких случаев было 361.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лишь у одного жителя республики в июне этого года коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней. В первый летний месяц прошлого года COVID-19 не был основной причиной смерти, но повлиял на летальный исход четырех пациентов.



В 23 случаях в июне 2022 года COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. В аналогичный период прошлого года медики зафиксировали 28 таких случаев.

По данным Росстата, в России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коронавирус в июне стал основной причиной смерти 3 тысяч 63 человек.



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Татьяна Леухина