Татарстан остается в светло-оранжевой зоне по ситуации с COVID-19

Фото: Максим Платонов

На тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татарстан находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с COVID-19.



По последним данным, Татарстан соответствует лишь трем из пяти критериев региона, свободного от COVID-19: «заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения», в республике выполняются требования по охвату тестированием на коронавирус, а загруженность коечного фонда в госпиталях не превышает 30% от норматива.

Вместе с этим Татарстан не соответствует критерию «занятость коек с ИВЛ меньше 0,1». Также в республике уровень коллективного иммунитета намного меньше установленной планки в 80%. На 5 августа он составил 4,8%.

Фото: стопкоронавирус.рф

Весной этого года Татарстан находился некоторое время в «красной зоне». В нее относят регионы России, в которых выявлено свыше 150 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за семь суток, а также территории, на которых тестирование не достигло количества 300 человек на 100 тысяч жителей в день.



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Татьяна Демина