Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа из России в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

— Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений, — приводит РБК его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня в Сочи прошли переговоры между главами двух государств.

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия. На этой неделе стало известно, что к такому решению пришла и датская компания Ørsted.

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Татьяна Леухина