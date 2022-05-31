Датская компания Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях — поставки прекратятся 1 июня

«Газпром экспорт» не получил от датской энергетической компании Ørsted оплату за поставки газа в апреле. В связи с этим с 1 июня текущего года подача голубого топлива прекратится.

В свою очередь, в Ørsted заявили об отказе платить за поставляемый газ в рублях согласно указу российского президента и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом», передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Аналогичная ситуация произошла и с компанией Shell Energy Europe Limited. Подача газа по контракту на поставку в Германию прекратится 1 июня. Как уточнили в «Газпром экспорте», максимальный годовой объем поставок по договору оценивается в 1,2 млрд кубометров.

Платить за российский газ в рублях отказалась и голландская компания GasTerra. В связи с этим подача топлива была остановлена вчера. До окончания действия контракта будет потеряно около 2 млрд кубометров газа.

Диана Жиленкова