В небе над Казанью прошла репетиция авиапраздника «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов

В небе над Казанью прошла репетиция авиационного праздника «Я выбираю небо!», который состоится в эту субботу. Начало мероприятий запланировано на 15.00, а местом их проведения будет площадка возле Центра семьи «Казан».



Сегодня после 16.00 над городом пронеслись самолеты, а шум их двигателей можно было услышать практически из любого места.

Напомним, из-за проведения праздника с 14.00 до 21.00 в городе ограничат движение транспорта в обе стороны по ул. Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Также движение закроют и в обе стороны по ул. Бондаренко, на участке от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до места примыкания к ул. Сибгата Хакима.

Кроме того, 6 августа жители и гости города не смогут попасть на смотровую площадку Центра семьи «Казан», а также в столице Татарстана временно запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов. Ограничения коснутся участка реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» с 12.00 до 21.00.

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Максим Кокунин