Проезд судов по Казанке запретят на время проведения праздника «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» в период проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Маломерные, прогулочные и спортивно-парусные судна нельзя будет использовать 6 августа с 12 до 21 часов, следует из документа.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения праздника «Я выбираю небо!».

Фото: Максим Платонов

В прошлом году праздник «Я выбираю небо!» прошел в Казани 7 августа. Гвоздем обширной программы стало выступление авиационной группы «Стрижи». В акватории Казанки параллельно проходили соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту.



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Татьяна Демина