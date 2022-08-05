Президент России подписал указ о специальных мерах в сферах финансов и ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.



Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, до 31 декабря запрещаются сделки с принадлежащими «недружественным» иностранцам долями в стратегических компаниях и их «дочках», в проекте «Сахалин 1», в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, в российских банках по установленному президентом списку.

Список недружественных России иностранных государств утвердили в начале марта, он пополнялся несколько раз. Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.



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Маргарита Головатенко