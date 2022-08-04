Казань вновь не вошла в топ-3 рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Фото: Анна Сейтумерова

Опубликован рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов и городских округов Татарстана. По итогам шести месяцев 2022 года в тройку лидеров вошли Лаишевский, Альметьевский и Тукаевский районы.



Столица Татарстана вновь заняла четвертое место. На него она опустилась по итогам января — мая этого года.

За Казанью следуют Нижнекамский и Новошешминский районы, Набережные Челны, Елабужский, Зеленодольский и Верхнеуслонский районы Татарстана.

Зеленодольский район вошел в десятку преуспевающих муниципалитетов впервые — с начала года рост составил 15 пунктов, то есть показатели выросли на пять пунктов по сравнению с прошлым месяцем:

— Позитивная динамика отмечена по валовой продукции сельского хозяйства, покупательной способности заработной платы, снижению уровня безработицы и другим ключевым характеристикам, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Самые низкие места в рейтинге социально-экономического развития заняли Аксубаевский, Спасский, Камско-Устьинский, Чистопольский и Агрызский районы — с 41-го по 45-е места соответственно.

Набережные Челны и Менделеевск вошли в топ-10 моногородов России в рейтинге за 2021 год. Автоград входит в число лучших не в первый раз — по итогам 2020 года город попал в рейтинг вместе с Нижнекамском.



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Маргарита Головатенко