Казанцам напомнили о закрытии дорог в связи с проведением праздника «Я выбираю небо»

Фото: Максим Платонов

В Казани в субботу, 6 августа, закроют проезд на некоторых участках дорог в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!». Об этом напоминает мэрия города.

С 14:00 до 21:00 ограничат движение транспорта в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова. Движение зароют и в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от дома №3 по ул.Сибгата Хакима до места примыкания к ул.Сибгата Хакима.

Фото: kzn.ru

Также 6 августа жители и гости города не смогут попасть на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

Напомним, из-за проведения праздника «Я выбираю небо» в столице Татарстана также запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Ограничение будет действовать 6 августа с 12 до 21 часов

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Татьяна Демина