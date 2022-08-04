За сутки в Татарстане выявили 53 случая COVID-19 — максимум с конца июня

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек. Это максимальный суточный прирост с конца первого месяца лета — 24 июня сообщалось о 57 заражениях. Всего в республике зарегистрировано 154 043 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 62 человек. Вылечились от коронавируса еще 12 татарстанцев. Всего на 4 августа зарегистрировано 150 468 случаев выздоровления.

Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 996 татарстанцев. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.



Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина