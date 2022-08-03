Главное о коронавирусе на 3 августа: рост рисков заражения COVID-19, «бодрое состояние духа» против инфекции

Фото: Максим Платонов

В Казани открывают дополнительный пункт вакцинации

За последние сутки в Татарстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 августа общее количество инфицированных в республике достигло 153 990. Выздоровели за весь период 150 456 человек, в том числе 7 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 42 заболевших.

В Казани в ТЦ «Южный» с завтрашнего дня открывается дополнительный пункт вакцинации от COVID-19. Он будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00. Для вакцинации доступен «Спутник V».

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике провели 6 955 624 лабораторных исследования на наличие коронавируса, из которых 7 435 — за последние сутки. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 190,6 исследования.

Фото: Максим Платонов

70% офисных сотрудников готовы вакцинироваться ради работы в офисе

За последние сутки в России выявили 14 638 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 266 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 636 741 человека, а выздоровевших — до 18 000 314. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 560 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России последние две недели доминируют варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 — на них приходится более 82% подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с этим геномные последовательности, отнесенные к штамму «дельта» и подварианту BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», фиксируются в единичных случаях.



Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан для снижения рисков заражения COVID-19 надевать маски в людных местах и в общественном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru

Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов «омикрона» в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, предупреждает Роспотребнадзор. Для профилактики распространения COVID-19 рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России. По итогам 30-й недели зарегистрировано 73 717 случаев COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию «Лаборатории HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», более 70% офисных сотрудников в России готовы вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса, лишь бы не работать из дома. Чтобы продолжать ходить на работу, сотрудники готовы носить маски в помещении (60%) и использовать антисептики (47%). При этом 23% респондентов отметили, что в их офисах сохранились правила использования антисептиков и запреты на доступ в здание для курьеров.

ФАС России согласовала цены на препарат от коронавируса «Молнупиравир» — стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4,5 тысячи рублей. Стоимость отечественного дженерика снижена более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарства отечественного производства.

Фото: Максим Платонов

Минздрав России сообщил, что вакцины «Спутник V» достаточно во всех регионах страны, значительные запасы сформированы ее поставщиком. В случае необходимости их смогут оперативно распределить.

Психолог Сергей Ланг рассказал, что в России вновь отмечается подъем заболеваемости COVID-19, но на этот раз люди более готовы к этому психологически. «Если люди следуют противоэпидемическим правилам, соблюдают гигиену, используют антисептики и при этом сохраняют бодрое состояние духа, то это хорошая формула, которая поможет обезопасить себя от болезни», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, почему в регионе растет число заболевших COVID-19 — на ситуацию влияют новые штаммы, а также низкий уровень коллективного иммунитета. Для снижения распространения вируса необходим высокий коллективный иммунитет — не менее 50%. Однако в настоящее время на 2 млн вакцинированных граждан ревакцинированных приходится лишь 600 тысяч.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова заявила, что ситуацию с распространением коронавируса в городе оценивают как напряженную, но она под контролем. Прежде всего коронавирусом заражаются взрослые, болезнь протекает в форме ОРВИ или вовсе без симптомов. Из-за этого город пока не столкнулся с резким ростом госпитализаций.

Кроме того, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличился в Петербурге еще на 170 мест. Уточняется, что в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн развернуто еще 120 коек, а в городской больнице №20 — еще 50. Общее количество коек для ковид-пациентов составило более 1,4 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за два месяца гражданам и бизнесу находящимся в столице выплатили по ковидной амнистии более 48,2 млн рублей. Было подано свыше 40 тысяч заявлений на получение единовременной компенсации. От ИП и юридических лиц получено более 1,4 тысячи заявлений.

Медицинским организациям Свердловской области предписано обеспечить контроль за соблюдением масочного режима в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В регионе за время пандемии выявлено более 402 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели более 265 тысяч человек, свыше 10,4 тысячи пациентов умерли.

Еврокомиссия договорилась о совместной закупке белковой вакцины от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 579 460 314 человек, 6 405 537 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 589 488). На второй строчке — Индия (44 067 144), на третьей — Франция (34 133 344), на четвертой — Бразилия (33 890 428), на пятой — Германия (31 044 554).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 030 997). За ними следуют Бразилия (679 010), Индия (526 477), Россия (374 765, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 883).

Управление гражданской авиации Китая решило на четыре недели приостановить выполнение авиарейсов «Аэрофлота» SU-208 из Москвы в Шанхай из-за заболевшего коронавирусом на борту самолета. Полеты выполнялись еженедельно по субботам. Стоит отметить, что в Шанхае действуют правила, согласно которым при выявлении трех-четырех заболевших пассажиров загрузку самолетов снижают до 50%. В случае выявления от пяти до девяти заболевших рейсы приостанавливаются на две недели. При выявлении десяти и выше заболевших — на четыре недели.

Президент США Джо Байдена пока не вылечился от коронавируса, у него возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил его лечащий врач Кэвин О'Коннор. По его словам, легкие пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. «У него нет температуры и бодрое состояние духа», добавил врач.

Фото: commons.wikimedia.org

Управление по обеспечению готовности и реагирования в области здравоохранения (HERA) Европейской комиссии подписало рамочный контракт о совместных закупках у компании HIPRA Human Health белковой вакцины от коронавируса. Член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис объяснила, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Европе нужно тщательнее подготовиться к приближающейся осени. В совместной закупке участвуют 14 государств, которые могут закупить до 250 млн доз. Вакцина будет доступна этим странам, как только получит положительную оценку Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В Федеративных Штатах Микронезии зарегистрировали первую вспышку COVID-19. За 10 дней число пациентов с коронавирусом превысило 5,2 тысячи. В заявлении офиса президента Микронезии отмечается, что карантин вводят «в регионах, где зафиксировано быстрое распространение вируса, однако международные границы страны остаются открытыми».

Фото: publicdomainpictures.net

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опыт Тайваня в борьбе с пандемией может служить примером для других стран. По ее словам, причины успеха кроются не только в научных достижениях, но и в принятии населением плана, проводимого администрацией. Напомним, Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина. Визит стал первым для американского политика такого высокого ранга после того, как в 1997 году остров посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.

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Максим Кокунин