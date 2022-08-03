Главное о коронавирусе на 3 августа: рост рисков заражения COVID-19, «бодрое состояние духа» против инфекции
В Казани открывают дополнительный пункт вакцинации
За последние сутки в Татарстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 августа общее количество инфицированных в республике достигло 153 990. Выздоровели за весь период 150 456 человек, в том числе 7 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 42 заболевших.
- В Казани в ТЦ «Южный» с завтрашнего дня открывается дополнительный пункт вакцинации от COVID-19. Он будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00. Для вакцинации доступен «Спутник V».
- По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике провели 6 955 624 лабораторных исследования на наличие коронавируса, из которых 7 435 — за последние сутки. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 190,6 исследования.
70% офисных сотрудников готовы вакцинироваться ради работы в офисе
За последние сутки в России выявили 14 638 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 266 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 636 741 человека, а выздоровевших — до 18 000 314. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 560 человек.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что в России последние две недели доминируют варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 — на них приходится более 82% подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с этим геномные последовательности, отнесенные к штамму «дельта» и подварианту BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», фиксируются в единичных случаях.
- Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан для снижения рисков заражения COVID-19 надевать маски в людных местах и в общественном транспорте.
- Риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов «омикрона» в летний период вырос, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, предупреждает Роспотребнадзор. Для профилактики распространения COVID-19 рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в 15 регионах России. По итогам 30-й недели зарегистрировано 73 717 случаев COVID-19.
- Согласно исследованию «Лаборатории HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», более 70% офисных сотрудников в России готовы вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса, лишь бы не работать из дома. Чтобы продолжать ходить на работу, сотрудники готовы носить маски в помещении (60%) и использовать антисептики (47%). При этом 23% респондентов отметили, что в их офисах сохранились правила использования антисептиков и запреты на доступ в здание для курьеров.
- ФАС России согласовала цены на препарат от коронавируса «Молнупиравир» — стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4,5 тысячи рублей. Стоимость отечественного дженерика снижена более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарства отечественного производства.
- Минздрав России сообщил, что вакцины «Спутник V» достаточно во всех регионах страны, значительные запасы сформированы ее поставщиком. В случае необходимости их смогут оперативно распределить.
- Психолог Сергей Ланг рассказал, что в России вновь отмечается подъем заболеваемости COVID-19, но на этот раз люди более готовы к этому психологически. «Если люди следуют противоэпидемическим правилам, соблюдают гигиену, используют антисептики и при этом сохраняют бодрое состояние духа, то это хорошая формула, которая поможет обезопасить себя от болезни», — сказал он.
- Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, почему в регионе растет число заболевших COVID-19 — на ситуацию влияют новые штаммы, а также низкий уровень коллективного иммунитета. Для снижения распространения вируса необходим высокий коллективный иммунитет — не менее 50%. Однако в настоящее время на 2 млн вакцинированных граждан ревакцинированных приходится лишь 600 тысяч.
- Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова заявила, что ситуацию с распространением коронавируса в городе оценивают как напряженную, но она под контролем. Прежде всего коронавирусом заражаются взрослые, болезнь протекает в форме ОРВИ или вовсе без симптомов. Из-за этого город пока не столкнулся с резким ростом госпитализаций.
- Кроме того, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличился в Петербурге еще на 170 мест. Уточняется, что в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн развернуто еще 120 коек, а в городской больнице №20 — еще 50. Общее количество коек для ковид-пациентов составило более 1,4 тысячи.
- Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за два месяца гражданам и бизнесу находящимся в столице выплатили по ковидной амнистии более 48,2 млн рублей. Было подано свыше 40 тысяч заявлений на получение единовременной компенсации. От ИП и юридических лиц получено более 1,4 тысячи заявлений.
- Медицинским организациям Свердловской области предписано обеспечить контроль за соблюдением масочного режима в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В регионе за время пандемии выявлено более 402 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели более 265 тысяч человек, свыше 10,4 тысячи пациентов умерли.
Еврокомиссия договорилась о совместной закупке белковой вакцины от коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 579 460 314 человек, 6 405 537 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 589 488). На второй строчке — Индия (44 067 144), на третьей — Франция (34 133 344), на четвертой — Бразилия (33 890 428), на пятой — Германия (31 044 554).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 030 997). За ними следуют Бразилия (679 010), Индия (526 477), Россия (374 765, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 883).
- Управление гражданской авиации Китая решило на четыре недели приостановить выполнение авиарейсов «Аэрофлота» SU-208 из Москвы в Шанхай из-за заболевшего коронавирусом на борту самолета. Полеты выполнялись еженедельно по субботам. Стоит отметить, что в Шанхае действуют правила, согласно которым при выявлении трех-четырех заболевших пассажиров загрузку самолетов снижают до 50%. В случае выявления от пяти до девяти заболевших рейсы приостанавливаются на две недели. При выявлении десяти и выше заболевших — на четыре недели.
- Президент США Джо Байдена пока не вылечился от коронавируса, у него возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил его лечащий врач Кэвин О'Коннор. По его словам, легкие пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. «У него нет температуры и бодрое состояние духа», добавил врач.
- Управление по обеспечению готовности и реагирования в области здравоохранения (HERA) Европейской комиссии подписало рамочный контракт о совместных закупках у компании HIPRA Human Health белковой вакцины от коронавируса. Член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис объяснила, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Европе нужно тщательнее подготовиться к приближающейся осени. В совместной закупке участвуют 14 государств, которые могут закупить до 250 млн доз. Вакцина будет доступна этим странам, как только получит положительную оценку Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
- В Федеративных Штатах Микронезии зарегистрировали первую вспышку COVID-19. За 10 дней число пациентов с коронавирусом превысило 5,2 тысячи. В заявлении офиса президента Микронезии отмечается, что карантин вводят «в регионах, где зафиксировано быстрое распространение вируса, однако международные границы страны остаются открытыми».
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опыт Тайваня в борьбе с пандемией может служить примером для других стран. По ее словам, причины успеха кроются не только в научных достижениях, но и в принятии населением плана, проводимого администрацией. Напомним, Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина. Визит стал первым для американского политика такого высокого ранга после того, как в 1997 году остров посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.
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