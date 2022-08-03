В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализировали 42 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 3 августа в Татарстане выявили 153 990 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 150 456 человек, в том числе семь за минувшие сутки.
Умерли за весь период 1 996 человек. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.
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