В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализировали 42 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 3 августа в Татарстане выявили 153 990 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 150 456 человек, в том числе семь за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 996 человек. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко