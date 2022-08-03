Новости общества

12:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19

11:47, 03.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализировали 42 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 3 августа в Татарстане выявили 153 990 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 150 456 человек, в том числе семь за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 996 человек. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также