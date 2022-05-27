Минфин России: объем дополнительных нефтегазовых доходов в этом году может достигнуть 1 трлн рублей

В этом году в России объем дополнительных нефтегазовых доходов по прогнозу Минфина и Минэкономразвития может достигнуть 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

— Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

Как пояснил министр, данные средства направят на дополнительные выплаты пенсионерам и семьям с детьми, а также на проведение специальной военной операции на Украине.

По данным Центробанка, за последнюю неделю международные резервы России сократились на $2,3 млрд до $583,4 млрд. Как пояснили в Банке России, снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

Диана Жиленкова