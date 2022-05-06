Российский бюджет в мае дополнительно получит 414 млрд рублей нефтегазовых доходов
Федеральный бюджет России в мае получит 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщил Минфин.
В апреле федеральный бюджет недополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.
Из-за временной приостановки отдельных положений бюджетных правил покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет, пишет ТАСС.
В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет страны выдержит снижение потребления Европой российского газа. При расчете бюджета на будущие периоды ведомство учитывает снижение газовых поставок.
По итогам марта Минфин сообщил, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило минус 302 млрд рублей. Общий объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивался в 496,3 млрд рублей.
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