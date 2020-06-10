В Казани реставрируют «янтарный домик», в котором жил писатель Фатих Амирхан

В Казани осенью планируется завершить реставрацию «Дома Колодкиной» на ул. Жуковского, 12. Сто лет назад в этом доме жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Сейчас «янтарный домик», как его прозвали казанцы, проходит последний этап реставрации, пишет пресс-служба мэрии города.

Здание возведено в конце XIX века, до 1913 года оно принадлежало дворянке Людмиле Колодкиной. Амирхан жил в этом доме с 1916 по 1926 год.

Финансирует реставрацию памятника его собственник — директор ОО ДК «Основа» Эдуард Колтун, он купил этот дом в 2013 году. Также он реставрирует в Казани и другие исторические постройки: «Дом Парамонова» на ул. Пушкина, завод братьев Крестовниковых, комплекс «Хлебного базара» и здание Багаутдиновой (на ул. Марджани).

В доме хотят восстановить обстановку комнаты, где жил и работал писатель. По словам архитектора-реставратора Ирины Карповой, это будет не музей, а общественная зона — кафе. «У нас есть фотографии, какие примерно были обои, лепнина, украшения — мы хотим восстановить эту обстановку», — сказала она.

В доме уже восстановлены витражные окна и необычная лепнина.

5 июня после реставрации открылся Музей ИЗО.