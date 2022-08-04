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Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

06:30, 04.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 4 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется.

По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух прогреется до +26—31°С. В Казани ожидается от +28 до +30 градусов, в Набережных Челнах — от +26 до +29.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца этой недели существенных изменений погоды не ожидается, в основном без осадков. В ночное время прогнозируется от +12 до +17 градусов, в дневное — от +26 до +31°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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