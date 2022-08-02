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Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +29 градусов

06:31, 02.08.2022
Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 2 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани прогнозируется от +26 до +28°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24—28 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

В начале этого месяца в Татарстан вернется жара — синоптики прогнозируют до +31 градуса. Установится сухая погода.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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