Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +29 градусов
Во вторник, 2 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани прогнозируется от +26 до +28°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24—28 градусов.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
В начале этого месяца в Татарстан вернется жара — синоптики прогнозируют до +31 градуса. Установится сухая погода.
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