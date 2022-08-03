В России за сутки выявили 14 638 случаев заболевания коронавирусом — максимум с начала апреля

За последние сутки в России зарегистрировали 14 638 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 7 апреля. Всего заболевших по стране выявили 18 636 741 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализировали за сутки 2 038 россиян. Это на 3,9% больше по сравнению с 2 августа.

По данным на 3 августа, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 10 266 человек. Всего выздоровевших — 18 000 314 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 43 жителей России. Всего от инфекции скончались 382 560 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко