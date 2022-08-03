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В Аксубаевском районе Татарстана утонул мужчина

09:45, 03.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Аксубаевском районе Татарстана утонул мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером 2 августа на реке Малый Уишь вблизи села Новое Ильдеряково Аксубаевского района Татарстана утонул мужчина 1972 года рождения, в этом водоеме купание было запрещено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Мужчина нырнул и не вынырнул. На водоеме установлен запрещающий аншлаг. В 22 часа спасатели извлекли из воды тело мужчины. В МЧС предположили, что мужчина купался в запрещенном месте, будучи пьяным.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

По состоянию на 1 августа по причине купания в необорудованных местах утонули 44 человека, более чем половина случаев приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения.

С начала купального сезона на воде погибли восемь детей, семь из которых купались без присмотра взрослых. Такие случаи регистрируют неоднократно.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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