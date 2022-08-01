В Татарстане половина случаев гибели людей на воде — это купание пьяных в необорудованном месте

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане в этом году по причине купания в необорудованных местах утонули 44 человека, более чем половина случаев приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения, сообщил главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.



С начала купального сезона погибли 45 человек, всего с начала года — 55 человек, обстановка на водных объектах Татарстана крайне сложная, отметил Венедиктов.

С начала купального сезона на воде погибли восемь детей, семь из которых купались без присмотра взрослых. Такие случаи регистрируют неоднократно.

Фото: Олег Тихонов

Утром 1 августа вблизи базы отдыха «Вишневый сад» Нижнекамского района спасатели извлекли из реки Камы тело человека. Причина происшествия устанавливается. Место для купания не было оборудовано.

За аналогичный период прошлого года на воде погиб 51 человек, в том числе четыре ребенка. В этом году с начала купального сезона на воде спасли 44 человека, в том числе троих детей.



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Маргарита Головатенко