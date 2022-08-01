Казанский «Водоканал» планирует построить 10 км сетей водоснабжения — из действующих 75% ветхие

МУП «Водоканал» реализует две инвестиционные программы. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города рассказал гендиректор предприятия Андрей Егоров.

В рамках основной построена КНС «Заречная», в феврале получено разрешение на ввод первого этапа. Построены сооружения термомеханической работки осадки в ноябре 2021 года, за счет амортизации и плат за подключения.

Проведена реконструкция водозабора «Мирный», увеличена производительность с 6 тыс. кубометров в сутки до 22 тысяч. Реконструированы множество водоводов и канализаций по улицам Марджани, Энергетиков и других.

По инвестпрограмме 2022 года «Водоканалом» будут построены 10 км сетей водоснабжения, 8 км сетей водоотведений, построят канализацию «Адмиралтейской слободы», реконструированы насосные станции Тэцевской, Азино. В будущем планируется строительство волжского водозабора на 2,3 млрд рублей, строительство ВУ «Дербышки» на 1,6 млрд рублей, продолжение реконструкция водозабора «Мирный» на 167 млн рублей, ВНС «60 квартал» на 128 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Вторая инвестпрограмма по модернизации магистральных сетей принята в прошлом году на 7 лет и обойдется в 7 млрд рублей. Из них сети на реконструкцию водоснабжения пойдет 1,5 млрд рублей.

В УФАС по Татарстану рассказывали, что долгосрочные тарифы в Казани, установленные в прошлом году, позволят отремонтировать и заменить 37 км водопроводов и 8 км канализационных коллекторов МУП «Водоканал» до 2024 года. В планах модернизировать очистные сооружения канализации казанского поселка Крутушка, имеющие наибольший процент износа.



Напомним, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.



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Сергей Афанасьев