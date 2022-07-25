Долгосрочные тарифы в Казани позволят обновить 37 км водопроводов до 2024 года

Фото: Максим Платонов

Долгосрочные тарифы в Казани, установленные в прошлом году, позволят отремонтировать и заменить 37 км водопроводов и 8 км канализационных коллекторов МУП «Водоканал» до 2024 года. Это одна из целей инвестиционной программы предприятия. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану.

В планах модернизировать очистные сооружения канализации казанского поселка Крутушка, имеющие наибольший процент износа. Это позволит снизить число аварий и увеличить пропускную способность объектов систем водоснабжения и водоотведения.



На данный момент в Казани ведется реконструкция 3-го Северного коллектора по ул. Чистопольской, на участке от ул. Меридианной до ул. Бондаренко. Его протяженность — 700 метров. Работы должны завершить к 2024 году.



Фото: Максим Платонов

Как отметили в ФАС, долгосрочные тарифы помогли привлечь в сферу ЖКХ в 2022 году 5,4 миллиарда рублей в Татарстане, Московской и Тюменской областях. Согласно прогнозу, в ближайшие три года за счет таких тарифов на коммунальные услуги инвестиции по этим трем регионам увеличатся на 21,5 миллиарда рублей. Их вложат в модернизацию или строительство новых водопроводов или теплотрасс.



Напомним, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.



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Татьяна Демина