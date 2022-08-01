Главное о коронавирусе на 1 августа: массовая вакцинация детей не требуется, долгие последствия COVID-19
В Татарстане растет заболеваемость COVID-19
- В Татарстане на прошлой неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 25 по 31 июля в Татарстане с коронавирусом в больницы госпитализировали 241 человека. Это в 1,24 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время».
- По данным на 31 июля, в Татарстане в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки не выписали ни одного человека. Подобные случаи уже были в прошлом месяце. О новых случаях выздоровления за сутки в Татарстане не сообщалось 17 и 18 июля.
- В Татарстане за последнюю неделю июля коронавирус выявили у 314 человек. Это на 9,4% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время».
301,6 миллиона лабораторных исследований на коронавируса
- Как заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян, по его мнению, вакцинация детей должна проводиться по медицинским показаниям, а не так массово, как в случае со взрослыми. «В ходе исследования мы разделили всех детей от года до 18 лет на пять возрастных групп с шагом в три-четыре года. И обнаружили, что уровень популяционного иммунитета варьируется в пределах 80—84%», — рассказал он.
- После перенесенного коронавируса одышка сохраняется на протяжении многих месяцев — это одно из долгих последствий заболевания, рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Чем больше времени, тем больше мы узнаем о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму», — рассказал он.
- За последние сутки в России сделали 93 тысячи тестов на коронавирус. Всего на 1 августа проведено свыше 301,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- На Алтае число заразившихся возросло более чем на 70% за 3 дня. «При нынешнем положении дел у нас остается немного времени до ожидаемого значимого подъема заболеваемости — около двух недель. Эти две недели предстоящие — последний резервный период, когда можно успеть поставить вакцину для того, чтобы антитела поднялись на защитный уровень», — уточнил главный инфекционист региона Валерий Шевченко.
- Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области возросла на 20% за неделю. Зафиксировано 443 новых случая. Также в регионе почти в два раза выросли темпы вакцинации от вируса. Заболевание протекает в основном в легкой форме, симптоматика ОРВИ составляет 97%.
- В Приморье число заболевших за сутки впервые за 3 месяца превысило 100 человек. Выявлено 172 новых случая заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава региона. Вакцины в регионе достаточно. Суточное число жителей края, проходящих вакцинацию, увеличилось почти в 2 раза за две недели.
- «Кентавр» вряд ли станет последней мутацией вируса. По мнению директора по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анны Сафоновой, этот подвариант омикрон-штамма коронавируса войдет в список обычных сезонных ОРВИ, как и предыдущие четыре варианта ковида. «Будут появляться какие-то свежие мутации, но вряд ли — именно в случае SARS-CoV-2 — они будут опасными», — уточнила она
Положительный тест у гендиректора Минздрава Израиля
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 577 364 436 человек, 6 400 345 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 316 648). На второй строчке — Индия (44 036 275), на третьей — Франция (33 997 224), на четвертой — Бразилия (33 833 900), на пятой — Германия (30 854 175).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 029 926). За ними следуют Бразилия (678 514), Индия (526 396), Россия (374 683, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).
- В островном тихоокеанском государстве Ниуэ произошла первая вспышка COVID-19. За последние двое суток зарегистрировано 14 новых случаев заражения, сообщает радиостанция Radio New Zealand. Правительство пока не намерено вводить карантин, но гражданам рекомендуется реже покидать свои дома. Также отменены все массовые мероприятия, ношение масок является обязательным.
- В КНДР третий день подряд не выявлено ни одного нового случая лихорадки. Всего с конца апреля заболело боле 4,77 млн людей. 99,99% поправились. Информации о летальных исходах не поступало. Всего умерли 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.
- Число зарубежных путешествий достигло половины от допандемийного уровня. Всемирная туристская организация ООН зарегистрировала 250 млн международных прибытий с января по май 2022 года. В организации уточняют, что несмотря на восстановление сферы международного туризма, отрасль все еще находится в зоне риска. «Результаты зависят от меняющихся обстоятельств, в основном от изменения ограничений на поездки, продолжающейся инфляции, включая высокие цены на энергоносители, <...> а также ситуации в области здравоохранения, связанной с пандемией, — уточнили в ЮНВТО. — Недавние вызовы, такие как нехватка персонала, серьезная загруженность аэропортов, задержки и отмены рейсов, также могут повлиять на данные по международному туризму».
- Гендиректор Минздрава Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. Состояние гендиректора оценивается как легкое. Однако Аш ушел на изоляцию.
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