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На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 9,4%

20:35, 31.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 9,4%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последнюю неделю июля коронавирус выявили у 314 человек. Это на 9,4% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 18 по 24 июля в Татарстане выявили 287 случаев заражения COVID-19, с 11 по 17 июля — 280. Всего в это месяце в республике коронавирус выявили у 1 294 человек.

Фото: Максим Платонов

Всего на 31 июля в Татарстане зарегистрировано 153 850 случаев COVID-19. Вылечились 150 437 татарстанцев, умерли — 1996.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 31 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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