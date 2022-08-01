В Татарстане на прошлой неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: Максим Платонов

С 25 по 31 июля в Татарстане с коронавирусом в больницы госпитализировали 241 человека. Это в 1,24 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

С 18 по 24 июля в больницы с коронавирусом в больницы попали 194 татарстанца. С 11 по 17 июля госпитализировали 347 жителей Татарстана, заразившихся COVID-19. С 4 по 10 июля в республиканские больницы положили 287 человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 153 850 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 150 437 татарстанцев, умерли — 1 996.

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Татьяна Демина