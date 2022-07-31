В Нурлатском районе Татарстана собрано около 10 тысяч тонн урожая

Фото: пресс-служба президента РТ

На сегодняшний день в Нурлатском районе Татарстана собрано около 10 тысяч тонн нового урожая (ячмень и озимая пшеница). Всего убрано 2,7 тысячи гектар площадей, а средняя урожайность составила 42 ц/га. Еще предстоит убрать 40 тысяч гектар, а на полях планируется задействовать более 100 единиц техники: 61 собственный комбайн и 44 машины со стороны, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.



В воскресенье, 31 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Нурлатский район республики, где оценил ход уборочной кампании, осмотрел конноспортивный комплекс и новый городской парк.

Одновременно с уборкой урожая хозяйства продолжают подготовку почвы под сев озимых культур. Плановая площадь посева составила 15 тысяч гектар. Отмечается, что все семена и удобрения имеются в достаточном объеме. Кроме того, развиваются малые хозяйства — всего в районе их насчитывается чуть более 12 тысяч. Также в этом году строится 12 новых мини-ферм.

Президент отметил необходимость обратить внимание на животноводство, увеличение поголовья: «надо посмотреть опыт других районов по централизованному обеспечению кормами», — отметил он.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минниханов отметил активную работу района в вопросах самообложения, а также активность населения в этом направлении. Глава района поблагодарил президента за поддержку в вопросе обеспечения водой. Проект реализуется за счет федерального и республиканского финансирования. По планам завершить прокладку труб рассчитывают в следующем году.

Далее Рустам Минниханов посетил конноспортивный манеж Нурлатского конного завода. Ранее на этом месте находились аварийные помещения конюшни. Новый объект включает в себя специальное поле, трибуны на 177 мест, тренерские и учебные классы. Кроме того, главе республики показали ландшафтный парк «Кондурча», который сдали в июле этого года.

Фото: пресс-служба президента РТ

Парк построен в рамках федерального гранта по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который был выигран в 2020 году.

Он включает в себя несколько зон:

зона маршрутов (пешие, велодорожки),

зона отдыха на природе (зона барбекю, рыбной ловли, амфитеатр),

активная зона (спортивная, детские игровые площадки),

зона купания (оборудованный пляж, пирс).

Фото: пресс-служба президента РТ

Вчера председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым во время визита в республику посетили город Иннополис. В технопарке Леонид Михельсон ознакомился с развитием ОЭЗ.

В ОЭЗ «Иннополис» на сегодняшний день работают 323 компании, партнерство установлено с 30 ведущими венчурными фондами. Стартапы ОЭЗ привлекли более 4,3 млрд рублей венчурных инвестиций в собственные проекты, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

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Максим Кокунин