В ОЭЗ «Иннополис» привлекли более 4,3 млрд рублей венчурных инвестиций

В ОЭЗ «Иннополис» на сегодняшний день работают 323 компании, партнерство установлено с 30 ведущими венчурными фондами. Стартапы ОЭЗ привлекли более 4,3 млрд рублей венчурных инвестиций в собственные проекты, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.



В субботу 30 июля председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Председатель Правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым во время визита в республику посетили город Иннополис. В технопарке Леонид Михельсон ознакомился с развитием ОЭЗ.

Фото: tatarstan.ru

В Университете Иннополис учатся 893 студента из 44 стран. Преподают и занимаются исследованиями 152 научно-педагогических сотрудника из 15 стран с опытом работы в ведущих зарубежных вузах и компаниях мировой ИТ-индустрии.

Население Иннополиса составляет 4,1 тыс. человека, а с учетом тех, кто приезжает ежедневно на работу, — 6,5 тыс. человек. Каждый третий житель — ИТ-специалист или ученый.

Фото: tatarstan.ru

Представители Иннополиса рассказали, что в планах — дальнейшее развитие инновационной и городской инфраструктуры. Здесь планируется создать парк высокотехнологичных производств на 12 тыс. кв. метров, открыть два новых технопарка на 4 тыс. рабочих мест, а еще построить жилой квартал «Ю» на 3,5 тыс. квартир.



Как стало известно «Реальному времени», на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству Центра обработки и хранения данных на территории Татарстана — ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. При этом первоначально, еще в сентябре 2020 года, стоимость инвестиций в объект и создание инженерной инфраструктуры первой очереди оценивалась лишь более чем в 3 миллиарда, а в апреле этого года СМИ сообщили, что стоимость тендера составит 4,2 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко