В России выявлено 12 498 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России выявлено 12 498 заражений коронавирусом. В общей сложности на 31 июля в стране зарегистрировали 18 601 719 случаев COVID-19.

Госпитализировано за последние сутки 982 человека. Это на 39,9% меньше по сравнению с 30 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 6 056 пациентов. Всего от коронавируса на сегодняшний день вылечились 17 975 398 россиян.

Умерли за сутки от коронавируса 38 жителей страны. Всего на 31 июля зарегистрировано 382 433 случая смерти, причиной которых стал COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 31 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина