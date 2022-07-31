Главное о коронавирусе на 31 июля: у Байдена снова положительный тест, усиление патогенности COVID-19

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана призвал активизировать кампанию по ревакцинации

За последние сутки в Татарстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Всего на 31 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 850 человек. Выздоровели за весь период 150 437 человек, за минувшие сутки — 0. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики соблюдать все меры по профилактике коронавируса. Особенно это касается тех, кто находится в зоне риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Также президент Татарстана сообщил, что уровень заболеваемости COVID-19 в регионе увеличился на 8%, тогда как показатель коллективного иммунитета постепенно снижается. Если ситуация будет и дальше развиваться в таком ключе, в республике вернут антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.



Фото: Максим Платонов

В связи с падением коллективного иммунитета к коронавирусу, Рустам Минниханов поручил активизировать работу по повторной вакцинации татарстанцев. «Нельзя успокаиваться, никуда ковид не ушел. Мы видим, что и за рубежом, и по стране, и у нас в республике растет количество заболевших», — сказал президент Татарстана.

Офтальмохирург РКОБ Ильсияр Сабирова рассказала, что, когда начался COVID-19, медики, как и все остальные люди, испытывали страх. Сама она перенесла коронавирус в легкой форме, заразившись от одного из пациентов. «Никогда до сих пор так не болела: была просто овощем. Просто лежала, было полное безразличие абсолютно ко всему, полная затупленность разума», — призналась врач.

Фото: Максим Платонов

Утверждать о сезонности COVID-19 можно будет через год

За последние сутки в России выявили 12 498 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 056 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 601 719 человек, а выздоровевших — до 17 975 398. За сутки болезнь унесла жизни 38 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 433 человека.

«Есть косвенные данные, что подлинии «Омикрона» — BA.5 и «Кентавр» более патогенные, чем BA.1 и BA.2», — предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Однако утверждать, что это действительно так, пока нельзя. По словам эксперта, более патогенная линия может появиться неожиданно.

Окончательные выводы о том, стал ли коронавирус сезонным заболеванием, можно будет сделать лишь спустя год, утверждает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето», — утверждает эксперт.

Фото: Максим Платонов

Коэффициент распространения COVID-19 в России 30 июля достиг максимума с 25 января — 1,62. По подсчетам ТАСС, он держится выше единицы 17 дней подряд.

За последние сутки в России сделали 115 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности на сегодняшний день проведено свыше 301,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Фото: Максим Платонов

На Кубе разработали вакцину от «омикрона»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 576 818 099 человек, 6 399 498 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 309 159). На второй строчке — Индия (44 019 811), на третьей — Франция (33 997 224), на четвертой — Бразилия (33 813 587), на пятой — Германия (30 853 314).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 029 925). За ними следуют Бразилия (678 486), Индия (526 357), Россия (374 645, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).

У президента США Джо Байдена, который буквально на днях вылечился от коронавируса, результат теста на антиген показал положительный результат. При этом у него нет симптомов, самочувствие хорошее. Несмотря на это, американский лидер вновь уходит на карантин.

Фото: кадр видео YouTube

В Турции с начала пандемии выявили 15 889 495 случаев заражения коронавирусом. Умер за это время 99 341 житель страны.

Специалисты Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы разработали вакцину против омикрон-штамма коронавируса. «Исследования на животных демонстрируют высокий уровень иммуногенности», — говорится в сообщении организации.

Число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 12,58 миллиона. Умерли от COVID-19 более 32,5 тысячи жителей страны.

Татьяна Демина