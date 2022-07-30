Президент Татарстана поручил аграриям направить все усилия на качественную уборку урожая

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Аграриям Татарстана необходимо направить все силы и ресурсы на качественную уборку урожая, заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.



Он отметил, что к обмолоту зерновых уже приступили в ряде районов. В этом году необходимо убрать зерновые и зернобобовые на площади 1,5 млн га, масличные культуры — 427 тыс. га.

В сельхозпредприятиях задействуют 3,4 тыс. единиц собственных зерноуборочных комбайнов. За последние три года обновление составило 20% — 635 новых комбайнов, в этом году республика получила 104 единицы. Со стороны планируют привлечь еще 250 единиц.

— Мотивация должна быть серьезная. Люди должны заработать. Мы за счет этого получим больше урожая. Труд комбайнера очень тяжелый. Необходимо организовать двухсменную работу механизаторов, обеспечить их своевременным горячим питанием, — приводит слова президента его пресс-служба.

Фото: youtu.be

В Апастовском районе Татарстана уборочная страда стартовала 26 июля. Аграрии приступили к уборке озимой ржи. По их словам, картина в текущем году намного оптимистичнее, чем в 2021 году.



Ранее в республиканском Минсельхозпроде отмечали, что на полях в целом формируется неплохой урожай. Информации о полной гибели посевов в Татарстане не поступало, но на отдельных участках «наблюдается полегание зерновых».

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Маргарита Головатенко