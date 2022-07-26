В Апастовском районе Татарстана стартовала уборочная кампания — видео

В Апастовском районе Татарстана стартовала уборочная страда. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Аграрии приступили к уборке озимой ржи. По их словам, картина в текущем году намного оптимистичнее, чем в 2021 году. Фермеры надеются, что урожай составит 60 центнеров. В прошлом году из-за засухи он составил всего лишь 13 центнеров.

На прошлой неделе в республиканском Минсельхозпроде отмечали, что на полях в целом формируется неплохой урожай. Информации о полной гибели посевов в Татарстане не поступало, но на отдельных участках «наблюдается полегание зерновых».

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Татьяна Леухина