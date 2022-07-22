В Минсельхозе Татарстана рассказали о «полегании зерновых» на отдельных участках

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Информации о полной гибели посевов в Татарстане не поступало, но на отдельных участках «наблюдается полегание зерновых», сообщили в республиканском Минсельхозпроде.



На полях в целом формируется неплохой урожай. Итоги валового сбора зерновых и других культур частично будут зависеть от погоды в уборочный период, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко