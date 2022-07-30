ФАС взяла на контроль скорость обработки договоров на догазификацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует скорость обработки договоров на догазификацию, поводом такого решения послужило поручение вице-премьера Александра Новака на Федеральном штабе по газификации.



Служба дала поручения территориальным органам проанализироать факты фактического исполнения газораспределительными организациями (ГРО) заключенных договоров о подключении и соответствующих заявок.

В четверг Новак отмечал недостаточную динамику подключения к газу в ряде регионов России. В связи с этим нельзя подключить все подавшие заявки домохозяйства до конца 2022 года, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Так, в Татарстане поступило свыше 16,5 тысячи заявок на догазификацию домовладений, из них приняли в работу более 11,5 тысячи. Заключили более 9 тысяч договоров на подключение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения. Без участия средств граждан газопровод доведен до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений.

В Татарстане по региональной программе догазификации на сегодняшний день построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков.

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Маргарита Головатенко