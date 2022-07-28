В России в первом полугодии приставы взыскали более 515 млрд рублей долгов

В России более 515 млрд рублей долгов взыскали судебные приставы-исполнители за 6 месяцев 2022 года, в консолидированный бюджет поступило более 166 млрд рублей, сообщил на выездном заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.



Для принудительного исполнения поступило 36 млн исполнительных документов, в первом полугодии 2021 года данный показатель составлял 32 млн. На исполнении ФССП за 6 месяцев этого года находилось почти 89 млн исполнительных производств. Увеличение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 7,8 млн.

В отношении более 11 млн должников на указанный период действовали постановления о временном ограничении на выезд из страны. По 339 тысячам исполнительных производств действовали постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом управления транспортными средствами.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане за первые 6 месяцев 2022 года взыскали 324 млн рублей задолженности по ЖКУ, также за указанный период приставы взыскали 91 млн рублей долгов с предприятий по зарплате. Более 60% взыскиваемых штрафов в Татарстане — штрафы ГАИ. За первые 6 месяцев текущего года приставы исполнили почти 380 тысяч постановлений ГИБДД на сумму свыше 240 млн рублей.



По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко