В Татарстане взыскали задолженность по ЖКУ в размере 324 млн рублей

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года взыскали 324 млн рублей задолженности по ЖКУ, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.



Задолженность по заработной плате взыскана в сумме 91 млн рублей, отметил он на выездном заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов.

Фото: tatarstan.ru

Более 60% взыскиваемых штрафов в Татарстане — штрафы ГАИ. За первые шесть месяцев текущего года приставы исполнили почти 380 тысяч постановлений ГИБДД на сумму свыше 240 млн рублей.



По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко