Более 60% административных штрафов в Татарстане приходится на ГАИ

Более 60% взыскиваемых штрафов в Татарстане — штрафы ГАИ. За первые 6 месяцев текущего года приставы исполнили почти 380 тысяч постановлений ГИБДД на сумму свыше 240 млн рублей, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.



За указанный период задолженность по заработной плате составила 91 млн рублей, почти 324 млн рублей — сумма, взысканная по задолженности за ЖКУ.

Всего за первое полугодие 2022 года приставы и исполнители взыскали в бюджетную систему России около 2 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд поступило в бюджет республики.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко