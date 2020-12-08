На КАМАЗе избрали нового председателя профкома

Сегодня на КАМАЗе выбрали нового председателя профкома предприятия. Им стал генеральный директор «Челныводоканала» Кирилл Пузырьков.

Его кандидатуру внесла специальная комиссия, утвержденная ранее на заседании профкома.

Пузырькову 48 лет, на КАМАЗ он пришел в 2002 году по приглашению Сергея Когогина на должность руководителя аппарата. В 2007-м был назначен заместителем гендиректора компании по управлению персоналом и организационному развитию, а с марта 2014-го возглавил «Челныводоканал», пишут «Челнинские известия».

Председатель профсоюзного комитета КАМАЗА Александр Васильев умер 6 октября в результате болезни. Он возглавлял профком с 2014 года.



Татьяна Леухина