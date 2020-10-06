Умер председатель профкома КАМАЗа Александр Васильев
В Набережных Челнах умер председатель профсоюзного комитета КАМАЗА Александр Васильев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.
Сообщается, что Васильев скоропостижно ушел из жизни сегодня утром в результате болезни.
«От имени генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, руководства компании, хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, профсоюзному комитету компании, всему трудовому коллективу», — говорится в сообщении.
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