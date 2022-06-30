«Нижнекамскнефтехим» обеспечит целевое финансирование погашения задолженности «Гемонтом»

Фото: Роман Хасаев

«Нижнекамскнефтехим» обеспечит целевое финансирование погашения задолженности «Гемонтом» перед сотрудниками, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе предприятия.



Целевое финансирование будет обеспечено вследствие получения корпоративных и личных гарантий акционеров «Гемонта» будущего погашения вновь возникших финансовых обязательств на эти цели.

— Задолженность по заработной плате будет погашена в ближайшие дни. Вместе с этим будет продолжено оперативное возвращение сотрудников «Гемонта» на родину, — указали в ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ООО «Гемонт», дочерняя компания турецкой Gemont, сообщила о намерении подать заявление о собственном банкротстве 15 июня.

Напомним, в конце мая у ООО «Гемонт» в Нижнекамске сменился гендиректор. Вместо Акташа Мухиттина завод возглавил Хайдар Керим Четин.

А в начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца



«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений ТАНЕКО, проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.

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Маргарита Головатенко