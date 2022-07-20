Строители в Нижнекамске заблокировали въезд на базу, требуя выплат долгов по зарплате

Фото: кадр видео

В Нижнекамске строители турецкой компании «Гемонт» заблокировали въезд на базу, выйдя с требованиями выплат долгов по зарплате.



Около базы собралось порядка 200 человек, среди которых граждане Турции и Узбекистана. По словам самих участников акции, выплат долгов ждут около 500 человек.

На предприятие прибыли сотрудники Росгвардии, они наблюдают за происходящим, чтобы не допустить обострения ситуации, сообщает «Татарстан-24».

В начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику.



В июле ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont) подало в суд заявление о самобанкротстве, долг составил 18,6 млрд рублей. Сообщение «Гемонт» о намерении подать на банкротство появилось 15 июня. Компания выступает в России ответчиком в порядка 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыты в 2022 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко