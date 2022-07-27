Новости спорта

18:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС подписал контракт с Луи Лабери

17:34, 27.07.2022
УНИКС подписал контракт с Луи Лабери
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери (208 см, 100 кг), соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Чемпион Еврокубка и бронзовый призер чемпионата мира — 2019 в течение последних четырех сезонов выступал за испанскую «Валенсию», за которую в общей сложности провел 239 матчей.

В дебютном сезоне Лабери помог испанскому клубу завоевать Еврокубок. В полуфинале оранжевые одолели российский УНИКС (2-0), а в финале оказались сильнее немецкой «Альбы» (2-1).

На днях стало известно, что форвард сборной Хорватии Желько Шакич, выступавший за УНИКС, подписал контракт с литовским «Литкабелисом». На прошлой неделе казанский УНИКС покинул 27-летний хорватский форвард Марио Хезонья.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также