УНИКС подписал контракт с Луи Лабери

Казанский УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери (208 см, 100 кг), соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.



Чемпион Еврокубка и бронзовый призер чемпионата мира — 2019 в течение последних четырех сезонов выступал за испанскую «Валенсию», за которую в общей сложности провел 239 матчей.

В дебютном сезоне Лабери помог испанскому клубу завоевать Еврокубок. В полуфинале оранжевые одолели российский УНИКС (2-0), а в финале оказались сильнее немецкой «Альбы» (2-1).

На днях стало известно, что форвард сборной Хорватии Желько Шакич, выступавший за УНИКС, подписал контракт с литовским «Литкабелисом». На прошлой неделе казанский УНИКС покинул 27-летний хорватский форвард Марио Хезонья.



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Маргарита Головатенко