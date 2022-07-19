Самый ценный игрок Лиги ВТБ Марио Хезонья покинул УНИКС

27-летний хорватский форвард Марио Хезонья покинул казанский УНИКС, сообщили в пресс-службе клуба.



По итогам сезона Хезонья был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных баскетболистов турнира и победил в конкурсе по броскам сверху. Баскетболист стал самым ценным игроком Матча всех звезд, удостоился награды MVP ноября Единой лиги ВТБ.

В составе УНИКСа в Единой лиге ВТБ-2021/22 Хезонья провел 30 игр, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете. В 25 матчах Евролиги средняя статистика форварда составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата, 1,8 ассиста за 29:37 минуты игрового времени.

— Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца, — сказал Хезонья.

СМИ сообщают, что Хезонья может перейти в сербский «Партизан».

17 июля стало известно, что американский форвард, экс-форвард УНИКСа Джон Браун подписал контракт с «Монако». Соглашение рассчитано на 2 года.



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Маргарита Головатенко